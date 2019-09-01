Sinciang'a dair her şey bu ekte!
Sinciang'a dair her şey bu ekte!
Akıncı İHA ilk kez motor çalıştırdı
Akıncı İHA ilk kez motor çalıştırdı
Türk kadınını dünyada temsil etti
Türk kadınını dünyada temsil etti
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Kastamonu'da düğün dönüşü trafik kazası

Kastamonu'da, yakınlarının düğününden dönenlerin bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Kastamonu'da düğün dönüşü trafik kazası

Kastamonu'da yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Bir yakınlarının düğününden dönenlerin bulunduğu yolcu minibüsü, Kastamonu-İhsangazi kara yolu İbişler köyü mevkisinde kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüs, yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kamyonet ise yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada 1 kişi olay yerinde kaybetti, 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #ölümlü kaza #kastamonu #İhsangazi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.