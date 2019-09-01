Kastamonu'da, yakınlarının düğününden dönenlerin bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Kastamonu'da yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.



Bir yakınlarının düğününden dönenlerin bulunduğu yolcu minibüsü, Kastamonu-İhsangazi kara yolu İbişler köyü mevkisinde kamyonetle çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüs, yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kamyonet ise yol kenarındaki tarlaya devrildi.



Kazada 1 kişi olay yerinde kaybetti, 2'si ağır 11 kişi yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

