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Kastamonu'da hortum, Ankara'da sel, Erzurum'da dolu ve İstanbul'da sis etkili oldu (12 Haziran 2019 Çarşamba hava durumu)

Kastamonu'da hortum, Ankara'da sel, Erzurum'da dolu, İstanbul'da sis etkili oldu. Yağışlı havanın haftasonuna kadar etkili olması beklenirken, vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kastamonu'da hortum, Ankara'da sel, Erzurum'da dolu ve İstanbul'da sis etkili oldu (12 Haziran 2019 Çarşamba hava durumu)

Kastamonu'dan sonra Çorum'da hortum paniği yaşandı. 

Laçin ilçesinde oluşan hortum 20 dakika sürdü. 

Birçok ev ile ahırın çatısı uçtu, elektrik, telefon direkleri, ağaçlar devrildi. Köydeki bazı tarım arazileri de zarar gördü.

O anlar vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi. 

Kuvvetli sağanak ve dolunun etkili olduğu Başkent Ankara'yı yine sel aldı. 

Domates, biber, fasulye bahçeleri, arpa ve buğday tarlalar büyük zarar gördü.

Kentin Beypazarı ilçesinde şiddetli yağış sonrası çok sayıda ev sular altında kaldı. 

Bölgeye gelen ekipler evlerdeki suyu tahliye etmeye çalıştı. 

Doludan kaçarken uçuruma düştüler. 

Olay Erzurum'un Horasan ilçesinde yaşandı. Dolu ve sağanaktan kaçan yaklaşık 20 inek uçuruma yuvarlanarak telef oldu. 

İstanbul'da ise yoğun sis vardı. 

Boğaz, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle geçici olarak gemi geçişine kapatıldı. Şehir Hatları seferleri yapılamadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışlı havanın haftasonuna kadar etkili olacağını duyurdu.

Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da yaşayanlar sağanak yağış, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #kastamonu #ankara #erzurum #istanbul
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