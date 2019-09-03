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Kastamonu'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Kastamonu'da, uçuruma yuvarlanan kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen inşaat malzemesi yüklü kamyon, Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu Akyol Küme Evleri mevkisinde yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kamyonda çıkan yangın, Çatalzeytin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibince söndürüldü.

Yapılan incelemede 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

Kamyonda başka birinin olup olmadığını tespit etmek için bölgede arama çalışması yapılıyor.


 


Kaynak: AA
Etiketler; #yangın #trafik kazası #ölümlü kaza #kastamonu #kamyon
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