Kastamonu'da, uçuruma yuvarlanan kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen inşaat malzemesi yüklü kamyon, Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu Akyol Küme Evleri mevkisinde yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.



Kamyonda çıkan yangın, Çatalzeytin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibince söndürüldü.



Yapılan incelemede 2 kişinin cesedine ulaşıldı.



Kamyonda başka birinin olup olmadığını tespit etmek için bölgede arama çalışması yapılıyor.





