Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen inşaat malzemesi yüklü kamyon, Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu Akyol Küme Evleri mevkisinde yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kamyonda çıkan yangın, Çatalzeytin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibince söndürüldü.
Yapılan incelemede 2 kişinin cesedine ulaşıldı.
Kamyonda başka birinin olup olmadığını tespit etmek için bölgede arama çalışması yapılıyor.
Kastamonu'da, uçuruma yuvarlanan kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti.
Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen inşaat malzemesi yüklü kamyon, Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu Akyol Küme Evleri mevkisinde yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.