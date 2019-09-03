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Kastamonu'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 3 ölü

Kastamonu'da, uçuruma yuvarlanan kamyondaki 3 kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 3 ölü

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 VH 367 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyon, Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu Akyol Küme Evleri mevkisinde yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kamyonda çıkan yangın, Çatalzeytin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibince söndürüldü.

Yapılan incelemede araçta yanmış halde 3 kişinin cesedine ulaşıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #ölümlü kaza #kastamonu #çatalzeytin
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