Kar yağışı nedeniyle il genelinde 30 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı.



AA muhabirinin Kastamonu İl Özel İdaresinden aldığı bilgiye göre, etkili olan kar, özellikle şehrin yüksek rakımlı ilçelerindeki köylerde ulaşımda aksamalara yol açtı.



Kar nedeniyle, Çatalzeytin, Doğanyurt ve İnebolu'da 10'ar köye ulaşım sağlanamıyor.



Ekipler, kapalı köy yollarında ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.



Öte yandan, Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışının yarından itibaren kent merkezinde de etkisini göstereceği bildirildi.