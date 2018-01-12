Kastamonu'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Murat Aydın idaresindeki 37 FC 200 plakalı yolcu minibüsü, Seydiler- Cide karayolunun Çırdak köyü mevkisinde aynı yönde giden Ahmet Maşaoğlu'nun kullandığı 37 DC 801 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada traktör sürücüsü Maşaoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi, eşi Satiye Maşaoğlu ile diğer sürücü Aydın yaralandı.
Yaralılar Kastamonu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kastamonu'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
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