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Kastamonu'da otomobil devrildi: 2 yaralı

 Kastamonu'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'da otomobil devrildi: 2 yaralı

 Kastamonu'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Veysi Şahin (19) idaresindeki 37 DR 634 plakalı otomobil, Doğu Çevre Yolu kontrolden çıkarak yaklaşık 45 metrelik şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile beraberindeki Kader Yörükoğlu (20) yaralandı. Ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Kentteki bir tekstil fabrikasında çalışan Şahin ve Yörükoğlu'nun mesai çıkışı evlerine gittikleri öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #2 yaralı #kastamonu #otomobil devrildi #trafik kazası
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