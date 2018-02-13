Kastamonu'da yolun karşısına geçmeye çalışırken servis otobüsünün çarptığı kişi öldü.

Kastamonu'da yolun karşısına geçmeye çalışırken servis otobüsünün çarptığı kişi öldü.



Mehmet T. idaresindeki bir firmaya ait 06 FM 2216 plakalı servis otobüsü, Plevne Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Yanıkoğlu'na (70) çarptı.



Çevredekiler tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Yanıkoğlu, ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Sürücü gözaltına alındı.



