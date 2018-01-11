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Kastamonu'da tarihi eser operasyonu

Jandarma ekiplerinin bir kişiyi gözaltına aldığı operasyonda 3 sikke, gözyaşı şişesi, 2 tarihi metal para, şamdan, eski Kur'an-ı Kerim, eski mermi çekirdeği, 2 kuru sıkı tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi

Kastamonu'da tarihi eser operasyonu

Kastamonu'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Devrekani ilçesi Şeyhbali köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine araştırma başlattı.

Yapılan incelemenin ardından Cumhuriyet Savcılığından izin alınarak K.B'nin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 3 sikke, gözyaşı şişesi, 2 tarihi metal para, şamdan, eski Kur'an-ı Kerim, eski mermi çekirdeği, 2 kuru sıkı tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili K.B. gözaltına alındı.

Ele geçirilen tarihi eserler, değer tespiti için Kastamonu Müze Müdürlüğüne teslim edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tarihi eser #operasyon #kastamonu #jandarma
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