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Kastamonu'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'da iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'da iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hasan Güleç'in kullandığı 37 KS 904 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu Tosya karayolu 10. kilometresinde karşı yönden gelen Ayhan Bezcioğlu idaresindeki 37 BD 921 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Kadir Kadiroğlu yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Bezcioğlu, ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafikkazası #Tosya yolu #kastamonu
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