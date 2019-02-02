Kastamonu'da, Anadolu topraklarında 10 bin yıldır yetiştirilen siyez buğdayından simit yapılıyor. 8 gün boyunca tazeliğini koruyan simitlere ilgi yoğun

Bu simit geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan, siyez buğdayından elde edilen unla yapılıyor.



Kastamonu'da üretilen ve 8 güne kadar dayanan simitlere ilgi yoğun.



"Hitit buğdayı" olarak da bilinen siyez buğdayı, araştırmalara göre 14 kromozomdan oluşuyor.



İhsangazi ilçesinde pastane işletmeciliği yapan Halil Çakal, yaptığı simitleri ilçenin yanı sıra Türkiye'nin farklı kentlerine de gönderiyor.



İlçede 3 bin tonun üzerinde siyez buğdayı üretiliyor ve çeşitli ürünlerde kullanılıyor.



ulusal.com.tr