Uzman çavuşun yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

Kastamonu'da, bir uzman çavuşun silahlı saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı.



Kastamonu Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma sonucu silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla İ.K, M.K, A.K. ve T.Ş. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.K, M.K. ve T.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, A.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.



Kastamonu'da 6 Ocak'ta caddede yürüyen ve bir otomobilden ateş açılması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Uğur K. (27), Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.