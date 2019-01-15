Bursa Büyükorhan Kaymakamlığı yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı okulların tatil edildiğini açıkladı. Öte yandan Tunceli Valiliği de twitter hesabından yaptığı açıklamasında yarın okulların tatil edildiğini duyurdu. Kastamonu Valiliği de kent genelinde okulların tatil edildiğini açıkladı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.



Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle yarın Büyükorhan merkez ve mahallelerinde okulların tatil edildiği bildirildi.



Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.



TUNCELİ

Tunceli Valiliği de twitterdan yaptığı açıklamada okulların tatil edildiğini açıkladı.



Tunceli Valiliğinden yağılan açıklama şöyle:



Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 16 Ocak 2019 Çarşamba Günü Tunceli-Merkez,Pülümür,Nazımiye,Ovacık ilçelerimizde eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir.Engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır.



KASTAMONU

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçedeki tüm okullar ile 2 ilçedeki taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime yarın ara verildi.



Kastamonu genelinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Yağış nedeniyle, İhsangazi ve Azdavay ilçelerindeki tüm okullarda, Tosya ve Şenpazar ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kent merkezindeki okulların tatil edildiği daha önce duyurulmuştu.