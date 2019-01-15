Bursa Büyükorhan Kaymakamlığı yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı okulların tatil edildiğini açıkladı. Öte yandan Tunceli Valiliği de twitter hesabından yaptığı açıklamasında yarın okulların tatil edildiğini duyurdu. Kastamonu Valiliği de kent genelinde okulların tatil edildiğini açıkladı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.



Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle yarın Büyükorhan merkez ve mahallelerinde okulların tatil edildiği bildirildi.



Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.



TUNCELİ



Tunceli Valiliği de twitterdan yaptığı açıklamada okulların tatil edildiğini açıkladı.



Tunceli Valiliğinden yağılan açıklama şöyle:



Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 16 Ocak 2019 Çarşamba Günü Tunceli-Merkez,Pülümür,Nazımiye,Ovacık ilçelerimizde eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir.Engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır.



KASTAMONU



Kastamonu'da, yoğun kar nedeniyle kent merkezinde eğitime yarın ara verildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte yoğun karın etkili olduğu bildirildi.



Açıklamada, yarın merkez ilçe ve bağlı köylerdeki okulların bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.