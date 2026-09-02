Kastamonu’da ağaç kesimi faciaya dönüştü! 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Daday ilçesinde ağaç kesimi sırasında traktör halatının elektrik tellerine temas etmesi sonucu yangın çıktı. Meydana gelen olayda akıma kapılan bir kişi hayatını kaybederken, yanındaki bir kişi yaralandı.
Daday ilçesine bağlı Değirmenözü köyü mevkisindeki ormanlık alanda çalışan Ali Osman Topaloğlu, kesilen tomrukları traktörün tamburu yardımıyla çekmek için harekete geçti. İşlem sırasında kullanılan halatın bölgedeki elektrik tellerine temas etmesiyle birlikte aniden orman yangını başladı.
Bu esnada akıma kapılan Topaloğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Topaloğlu'nun hemen yanında bulunan S.M.G. isimli vatandaş ise meydana gelen kazadan yaralı olarak kurtuldu.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve orman ekibi yönlendirildi. Yaralı S.M.G., sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin hemen ardından tedavi altına alınmak üzere Daday Devlet Hastanesine sevk edildi.
Bölgedeki alevlere müdahale etmek için Daday ve Ağlı ilçelerinden gelen itfaiye ve orman ekipleri yoğun bir çalışma yürüterek yangını kontrol altına aldı ve tamamen söndürdü.
Söndürme çalışmaları esnasında yoğun dumandan etkilenen bazı görevli personellere, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince anında oksijen desteği sağlandı.
Hayatını kaybeden Ali Osman Topaloğlu’nun cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna götürüldü.
Yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.