Kastamonu'da anne ve oğlu üçüncü günde de kayıp: Arama çalışmaları genişletildi

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde, 2 Kasım Pazar günü evinden ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı için arama kurtarma ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

HAVADAN VE KARADAN ARAMA DEVAM EDİYOR

AFAD ekipleri, engebeli ve ormanlık alanlarda yürütülen çalışmalara dron desteğiyle havadan da katılıyor. Bölgede görev yapan jandarma arama kurtarma köpekleri ise karadan yapılan aramalara eşlik ediyor. Ekipler, geniş bir alana yayılan arama operasyonunu titizlikle sürdürüyor.

Anne ve oğlunun en son görüldükleri yönünde gelen ihbarlar üzerine ekipler, Alantepe ve Köseali köyleri çevresinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.