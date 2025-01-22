Kastamonu'da çatıdan düşen 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Aşağı İsmailli köyünde, eski bir evi yıkmak isteyen 72 yaşındaki Tahsin Kırcıoğlu çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Kırcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kastamonu'da çatıdan düşen 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti
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Kastamonu'nun Aşağı İsmailli köyünde trajik bir kaza meydana geldi. 72 yaşındaki Tahsin Kırcıoğlu, kendisine ait eski evi yıkmak için çıktığı çatıda dengesini kaybederek yere düştü. Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Düşme sonucu ağır yaralanan Kırcıoğlu, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak hastaneye ulaşmadan önce yapılan tüm müdahalelere rağmen Tahsin Kırcıoğlu yaşamını yitirdi.

Tahsin Kırcıoğlu'nun cenazesi, Aşağı İsmailli köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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