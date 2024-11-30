Kastamonu’da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’nun Daday ilçesinde çıkan yangında, bir 2 katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay, Selalmaz köyü Molla Ahmet Mahallesi’nde Arif Çatal’a ait evde meydana geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kastamonu’da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
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Kastamonu'nun Daday ilçesi Selalmaz köyü Molla Ahmet Mahallesi’nde, 2 katlı bir evde yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde evde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Yangını gören çevredekiler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen vatandaşlar, ahırda bulunan hayvanları ve traktörü yangından kurtardı.

Yangın ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenilirken, yangının çıkış nedenine yönelik soruşturma başlatıldı. Yangın sonucu ev tamamen kül olurken, maddi hasar büyük oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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