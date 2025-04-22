Kastamonu'da dehşet: Hamile eşinin cesediyle aynı evde 10 gün kaldı

Kastamonu’da 23 yaşındaki hamile Elif C.’nin evinde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan eşi B.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elif C.’nin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilirken, eşinin cinayetin ardından yaklaşık 10 gün boyunca cesetle aynı evde kaldığı ortaya çıktı.

Olayın ardından yapılan incelemede, B.C.’nin 1,5 yaşındaki çocuğuyla birlikte binadan ayrılıp sokakta sakin bir şekilde yürüdüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde zanlının, bebek arabasını iterek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

“BEN YAPMADIM, ÇIKACAK YAKINDA”

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.C., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliye çıkışında basın mensuplarının “Eşinizi siz mi öldürdünüz?” sorusuna ise, “Hayır abi, ben yapmadım, çıkacak yakında.” yanıtını verdi.

KOMŞULAR ŞOKTA: “SABAH SAKİNCE GEÇTİ”

Olayın yaşandığı Arnavutoğlu Caddesi'nde esnaflık yapan Recep Eski, polis ekiplerinin sabah saatlerinde bölgeye geldiğini anlatarak şunları söyledi: "Fail eve gelip gidiyormuş. Buradan gelip geçerken aileyi görüyorduk. 1,5 yaşlarında bir çocukları vardı. Kadın da hamileydi onu biliyoruz. Sabah buradan geçmiş. Polis arkadaşlar bizim iş yerimizin güvenlik kamerasını incelediler, orada da gözüküyor. Sabah sakin bir şekilde bebek arabasıyla yürüyerek binadan çıktı, çarşıya doğru yürüdü."