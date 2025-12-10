Kastamonu’da dere yatağında bulunan anne ve oğulun ölüm nedenleri açıklandı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kaybolduktan sonra dere yatağında ölü bulunan Huriye Hevacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı ile ilgili Adli Tıp raporu tamamlandı. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulutarafından hazırlanan rapor, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Anneoğul, 2 Kasım’da evlerinden ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamamış, 9 gün süren arama çalışmalarının ardından Köseali köyü sınırlarındaki dere yatağında cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilmiş, otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra Bozkurt’ta defnedilmişti.

RAPORDA ANNE İÇİN “HİPOTERMİ” TESPİTİ

Huriye Helvacı’ya ilişkin hazırlanan raporda, ölümün soğukta kalmaya bağlı hipotermi sonucu meydana geldiği belirtildi. Raporda ayrıca:

- Helvacı’nın bedeninde tespit edilen travmatik değişimlerin ölümcül nitelikte olmadığı,
- Hipoterminin etkisiyle ortaya çıkabilen “paradoksal soyunma” davranışının görüldüğü,
- Üzerindeki kıyafetlerde veya vücudunda başka bir kişiye ait DNA örneğine rastlanmadığı,
- Açılan cep telefonunda şüpheli bir bulguya ulaşılmadığı ifadelerine yer verildi.

Raporda, “Kişinin ölümünün soğuk ortamda kalma (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği oy birliği ile mütalaa olunur” denildi.

5 YAŞINDAKİ OSMAN’IN ÖLÜMÜ: KAYALIKLARDAN DÜŞME

Osman Yaşar Helvacı’ya ilişkin raporda ise ölümün künt kafa travmasına bağlı kafa kırıkları, kafa içi kanama ve beyin doku hasarı nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

Adli Tıp Kurulu, bu bulguların olay yeri inceleme raporunda özellikleri belirtilen kayalıklardan düşmeyle uyumlu olduğunu oy birliğiyle karara bağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

