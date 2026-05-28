Kastamonu'da feci kaza: Otomobil istinat duvarına çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu üç kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı. Olay yerinde hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga kaldırılırken, hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesi sürüyor.


Kastamonu-Karabük karayolu Müslimler köyü yol ayrımında seyir halinde olan Bilal Sarıkülçe (71) idaresindeki 54 AGG 037 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan istinat duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçta bulunan sürücü Bilal Sarıkülçe, eşi Melahat Sarıkülçe (66) ve Mustafa Külte (63) kaza mahallinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta seyahat eden Nezahat Külte (62) ise kazadan ağır yaralı olarak kurtuldu.

EKİPLER BÖLGEYE AKIN ETTİ

Kazaya tanık olan çevredeki vatandaşlar durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık personeli, ağır yaralanan Nezahat Külte'ye ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi. Ardından ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralı tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren Nezahat Külte'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ve Cumhuriyet savcısı, olay mahallinde detaylı incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen resmi incelemelerin tamamlanmasının ardından, kazada hayatını kaybeden üç kişinin cansız bedeni ekipler tarafından hurdaya dönen araçtan çıkartıldı. Cenazeler, cenaze aracıyla Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Meydana gelen ölümcül kazayla ilgili başlatılan yasal süreç devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

