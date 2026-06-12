Kastamonu'da göçük: 19 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Kastamonu'da altyapı çalışmaları sırasında 5 metrelik çukurda göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 19 yaşındaki işçi Şükrü Emre Arslan, ekiplerin dört saatlik arama kurtarma çalışmalarına rağmen kurtarılamadı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Merkez ilçesine bağlı Örencik köyü Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yürütülen kanalizasyon projesinde görev alan taşeron firma personeli 19 yaşındaki Şükrü Emre Arslan, kazı esnasında yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura girdiği sırada toprak altında kaldı.
Göçük anına tanık olan diğer işçiler, vakit kaybetmeden durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri, toprak altında kalan genci kurtarmak amacıyla operasyon başlattı. İnsan gücünün yanı sıra, sahadaki iş makineleriyle de arama kurtarma çalışmalarına yoğun destek verildi.
Ekiplerin ve iş makinelerinin çukur çevresinde yürüttüğü dört saatlik kesintisiz çalışmanın neticesinde, Şükrü Emre Arslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Ekipler tarafından toprak altından çıkartılan Arslan'ın cenazesi, sağlık görevlilerinin işlemlerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Meydana gelen iş kazasının ardından jandarma ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.