Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı! 10 kişi yaralandı

Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada, araçlarda bulunan toplam 10 kişi yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı! 10 kişi yaralandı
Yayınlanma:

Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Kastamonu-Taşköprü kara yolunun Gömeç köyü mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Fahri Ç'nin kullandığı 37 EZ 776 plakalı otomobil, Uğur B'nin kullandığı 37 PS 061 plakalı araç ile çarpıştı.

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı! 10 kişi yaralandı - Resim : 1

Kazada, iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı. Araçta sıkışan Uğur B. ile yanında bulunan kişiler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ankara'da katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar varAnkara'da katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar varYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

kastamonu trafik kazası
Günün Manşetleri
El Clasico'da kazanan Barcelona
Ankara'da katliam gibi kaza
500 milyonluk bahis operasyonu
Elektrik kesintisi saatler sürecek
Terör saldırısı sonrası milli seferberlik
İran'dan sert mesaj
İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor
Yeni Şafak ve Karar'ın çarpıtma haberine Vatan Partisi'nden yanıt
Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
İsrail'den İran'a başarısız saldırı girişimi
Çok Okunanlar
Elektrik kesintisi saatler sürecek Elektrik kesintisi saatler sürecek
Ankara'da katliam gibi kaza Ankara'da katliam gibi kaza
Kıraathaneyi kurşun yağmuruna tuttular Kıraathaneyi kurşun yağmuruna tuttular
500 milyonluk bahis operasyonu 500 milyonluk bahis operasyonu
Bursa'da otobüs terminalinde silahlı saldırı Bursa'da otobüs terminalinde silahlı saldırı