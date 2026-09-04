Kastamonu’da kahreden olay! Zıpkınla balık avlamak için dalmıştı, hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde sabah saatlerinde zıpkınla balık avlamak için dalış yapan 62 yaşındaki Metin Baysal hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Kastamonu’da kahreden olay! Zıpkınla balık avlamak için dalmıştı, hayatını kaybetti - Resim: 1

Bu durumu fark eden çevredeki vatandaşlar doğrudan harekete geçerek Baysal'ın dalış yaptığı bölgeyi kontrol etmeye başladı. Yapılan taramalar sonucunda talihsiz adamın bedeni suyun üzerinde tespit edildi.

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Kastamonu’da kahreden olay! Zıpkınla balık avlamak için dalmıştı, hayatını kaybetti - Resim: 2

Vatandaşların acil ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik personeli, denizden aldıkları cenazeyi kıyıya, Cide Limanı'na getirdi. 

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Kastamonu’da kahreden olay! Zıpkınla balık avlamak için dalmıştı, hayatını kaybetti - Resim: 3

Limanda hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilen cenaze, buradan alınarak Cide Devlet Hastanesi morguna nakledildi.

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Kastamonu’da kahreden olay! Zıpkınla balık avlamak için dalmıştı, hayatını kaybetti - Resim: 4

İlgili birimler, vakayı tüm yönleriyle aydınlatmak ve boğulmanın kesin detaylarını netleştirmek amacıyla adli inceleme yürütüyor.

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