Kastamonu’da kahreden olay! Zıpkınla balık avlamak için dalmıştı, hayatını kaybetti
Kastamonu'nun Cide ilçesinde sabah saatlerinde zıpkınla balık avlamak için dalış yapan 62 yaşındaki Metin Baysal hayatını kaybetti.
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Bu durumu fark eden çevredeki vatandaşlar doğrudan harekete geçerek Baysal'ın dalış yaptığı bölgeyi kontrol etmeye başladı. Yapılan taramalar sonucunda talihsiz adamın bedeni suyun üzerinde tespit edildi.
Vatandaşların acil ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik personeli, denizden aldıkları cenazeyi kıyıya, Cide Limanı'na getirdi.
Limanda hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilen cenaze, buradan alınarak Cide Devlet Hastanesi morguna nakledildi.
İlgili birimler, vakayı tüm yönleriyle aydınlatmak ve boğulmanın kesin detaylarını netleştirmek amacıyla adli inceleme yürütüyor.