Kastamonu'da kamyonet devrildi

Kaza, Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Kamyonetin devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada1 kişi yaralandı.

Kastamonu'da kamyonet devrildi
Editör: Yağmur Biçen
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 Tosya ilçesi D100 Karayolu Samsun istikametinde yaşanan olayda  alınan bilgiye göre, 34 FK 0522 plakalı eşya yüklü kamyonet, ismi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi.


Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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