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Kastamonu'da kayıp alzaymır hastası Ömer Ata aranıyor

Abana ilçesinde alzaymır hastası 81 yaşındaki Ömer Ata'dan 2 gündür haber alınamıyor.

Kastamonu'da kayıp alzaymır hastası Ömer Ata aranıyor

Kastamonu'nun Abana ilçesinde alzaymır hastası 81 yaşındaki Ömer Ata'dan 2 gündür haber alınamıyor.

İlçe merkezinde kızıyla yaşadığı eve dönmeyen Ata'nın yakınları, İlçe Emniyet Amirliği'ne kayıp ihbarında bulundu.

İki gün önce akşam saatlerinde evinin yakınlarında görüldüğü belirtilen Ata'nın bulunması için polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Jandarma iz takip köpeği "Füme"nin de destek verdiği çalışmalardan sonuç alınamadı.

Ekipler, ara verdikleri çalışmalara yarın arama sahasını genişleterek yeniden başlayacak.

Çalışmalara Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliği de destek verecek. 



Kaynak: AA
Etiketler; #kastamonu
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