Kastamonu'da korku dolu anlar: Yıldırım düştü, spor salonu alev aldı
Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi'nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait jimnastik salonuna yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Doğalgaz hattının da hasar gördüğü alevler, çevre binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olay, Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi'nde yer alan Kamil Demircioğlu Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren jimnastik salonuna yıldırım isabet etti.
Doğa olayının hemen ardından tesiste yangın başladı ve bina kısa süre içinde alevlere teslim oldu.
DOĞALGAZ HATTI HASAR GÖRDÜ
Yıldırım düşmesi neticesinde tesiste çıkan yangınla birlikte, binanın doğalgaz hattında da hasar oluştuğu tespit edildi. Alevlerin giderek büyüdüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu hızla yetkililere bildirdi. Yapılan ihbarların ardından olay mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bölgeye ulaşan itfaiye personeli, yangına anında müdahale ederek alevlerin jimnastik salonunun hemen bitişiğinde bulunan diğer binalara sıçrama ihtimalini ortadan kaldırdı.
Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü.
Olay yerinde herhangi bir tehlikenin kalmaması adına itfaiye ekiplerinin yürüttüğü soğutma çalışmaları an itibarıyla devam ediyor.