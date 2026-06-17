Kastamonu'da korku dolu anlar: Yıldırım düştü, spor salonu alev aldı

Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi'nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait jimnastik salonuna yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Doğalgaz hattının da hasar gördüğü alevler, çevre binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Kastamonu'da korku dolu anlar: Yıldırım düştü, spor salonu alev aldı - Resim: 1

Olay, Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi'nde yer alan Kamil Demircioğlu Caddesi'nde meydana geldi.

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Kastamonu'da korku dolu anlar: Yıldırım düştü, spor salonu alev aldı - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren jimnastik salonuna yıldırım isabet etti.

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Kastamonu'da korku dolu anlar: Yıldırım düştü, spor salonu alev aldı - Resim: 3

Doğa olayının hemen ardından tesiste yangın başladı ve bina kısa süre içinde alevlere teslim oldu.

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Kastamonu'da korku dolu anlar: Yıldırım düştü, spor salonu alev aldı - Resim: 4

DOĞALGAZ HATTI HASAR GÖRDÜ

Yıldırım düşmesi neticesinde tesiste çıkan yangınla birlikte, binanın doğalgaz hattında da hasar oluştuğu tespit edildi. Alevlerin giderek büyüdüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu hızla yetkililere bildirdi. Yapılan ihbarların ardından olay mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Kastamonu'da korku dolu anlar: Yıldırım düştü, spor salonu alev aldı - Resim: 5

Bölgeye ulaşan itfaiye personeli, yangına anında müdahale ederek alevlerin jimnastik salonunun hemen bitişiğinde bulunan diğer binalara sıçrama ihtimalini ortadan kaldırdı.

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Kastamonu'da korku dolu anlar: Yıldırım düştü, spor salonu alev aldı - Resim: 6

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü.

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Kastamonu'da korku dolu anlar: Yıldırım düştü, spor salonu alev aldı - Resim: 7

Olay yerinde herhangi bir tehlikenin kalmaması adına itfaiye ekiplerinin yürüttüğü soğutma çalışmaları an itibarıyla devam ediyor.

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