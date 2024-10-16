Kastamonu'da korkunç cinayet! Polis memuru eşini tabancayla öldürdü

Kastamonu'da korkunç bir kadın cinayeti meydana geldi. Olayın yaşandığı adres Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru E.T. ile eşi Burçin Sevgi T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyeyen tartışmanın sonunda polis memuru E.T, beylik tabancasıyla eşi Sevgi T'yi vurdu. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan polis memuru, eşini vurduğunu söyledi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Burçin Sevgi T'nin cesedi, otopsi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis memuru E.T. ise tabancayla emniyete teslim oldu.

Çiftin 3 yaşında bir kızları olduğu öğrenildi.

Kastamonu Valiliğinden de olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 17.00 sıralarında ilimiz Saraçlar Mahallesi'nde yaşanan olayda polis memuru E.T, aralarında çıkan tartışma sonucu eşi B.S.T'ye silahla ateş etmiş ve B.S.T. olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Güvenlik güçlerimizce E.T, olayda kullandığı silahla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." denildi.