Kastamonu'da korkunç kaza: Can pazarı yaşandı!
Kastamonu’da korkunç bir trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşte kazanın ayrıntıları...
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Kaza, Kastamonu’nun Küre ilçesine bağlı Kastamonu-İnebolu karayolu Ersizlerdere köyü mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 58 DM 099 plakalı Hyundai marka otomobil ile 78 AT 751 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil çarpıştı.
İlk belirlemelere göre, kazada araçlarda bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.