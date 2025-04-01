Kastamonu'da korkunç kaza: Can pazarı yaşandı!

Kaza, Kastamonu’nun Küre ilçesine bağlı Kastamonu-İnebolu karayolu Ersizlerdere köyü mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 58 DM 099 plakalı Hyundai marka otomobil ile 78 AT 751 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil çarpıştı.

İlk belirlemelere göre, kazada araçlarda bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.