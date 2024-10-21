Kastamonu'da korkunç olay! Annesini öldürdü ardından intihar etti

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Annesini silahla öldüren kişi, intihar etti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kastamonu'da korkunç olay! Annesini öldürdü ardından intihar etti
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, Yeni Mahalle Ahmet Yesevi Sokak'ta yaşayan Özkan G. ve annesi Şaizer G'den haber alamayan yakınları, komşularını arayarak evi kontrol etmelerini istedi.

Kapının açılmaması üzerine komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca itfaiye aracının merdiveni yardımıyla pencereden eve girdi. Polisler, anne ve oğlunu tüfekle vurulmuş halde ölü buldu.

Kastamonu'da korkunç olay! Annesini öldürdü ardından intihar etti - Resim : 1

Yapılan incelemenin ardından anne ve oğlunun cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Özkan G'nin annesini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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