Kastamonu'da korkunç yangın! Kayıp baba ve engelli oğlu aranıyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. İlçeye bağlı Yukarıberçin köyünde 80 yaşındaki Sabri Gizli'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

45 yaşındaki Şahin Gizli, yangından yaralı olarak kurtarıldı. Şahin Gizli, ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Şahin Gizli'nin, evde babası Sabri ve engelli kardeşi Salih Gizli'nin bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler, bu kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Evin alt katındaki ahırda bulunan yaklaşık 50 küçükbaş hayvan da yangında telef oldu.