Kastamonu'da korkunç yangın! Kayıp baba ve engelli oğlu aranıyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki katlı bir evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Evde olduğu düşünülen baba ve engelli oğlunu arama çalışması sürüyor.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kastamonu'da korkunç yangın! Kayıp baba ve engelli oğlu aranıyor
Yayınlanma:

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. İlçeye bağlı Yukarıberçin köyünde 80 yaşındaki Sabri Gizli'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

45 yaşındaki Şahin Gizli, yangından yaralı olarak kurtarıldı. Şahin Gizli, ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da korkunç yangın! Kayıp baba ve engelli oğlu aranıyor - Resim : 1

Şahin Gizli'nin, evde babası Sabri ve engelli kardeşi Salih Gizli'nin bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler, bu kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Evin alt katındaki ahırda bulunan yaklaşık 50 küçükbaş hayvan da yangında telef oldu.

7 şehirde dev operasyon! Siberağ-10 operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı7 şehirde dev operasyon! Siberağ-10 operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

kastamonu Tosya yangın
Günün Manşetleri
Ekonomiye güven azaldı
Çayırhan'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı
Hizbullah'tan ateşkesle ilgili açıklama
Bursa'da feci kaza
7 şehirde dev operasyon
PKK/YPG operasyonu
Çin Büyükelçisi Liu Shaobin Galatasaray’ı ziyaret etti
AVM işçilerinden işverene çağrı
Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi'nden Doğu Perinçek'e ziyaret
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti
Çok Okunanlar
7 şehirde dev operasyon 7 şehirde dev operasyon
Polisten kaçmak için dağa saklandılar, kaçamadılar! Polisten kaçmak için dağa saklandılar, kaçamadılar!
Cinayet suçlusunun kaçışı çarşı gezisinde sona erdi Cinayet suçlusunun kaçışı çarşı gezisinde sona erdi
Hizbullah'tan ateşkesle ilgili açıklama Hizbullah'tan ateşkesle ilgili açıklama
Çayırhan'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı Çayırhan'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı