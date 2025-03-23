Kastamonu’da korkutan yangın! Alevler 2 evi küle çevirdi

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Samanlıören köyünde çıkan yangın, 2 evi, 3 depoyu ve bir aracı kül etti. Gece saatlerinde başlayan alevler kısa sürede büyüyerek çevrede büyük paniğe neden oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kastamonu’da korkutan yangın! Alevler 2 evi küle çevirdi
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Yangın, Osman Demir’e ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Rüzgârın etkisiyle hızla yayılan alevler, İhsan Çetin’in evine de sıçradı. Çevredeki 3 depo ve bir hafif ticari araç da yangından etkilendi.

Olayı gören köy sakinleri, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Taşköprü Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak Osman Demir ve İhsan Çetin’e ait evler tamamen kullanılamaz hale geldi. Ayrıca 3 depo ve bir hafif ticari araç da büyük hasar gördü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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