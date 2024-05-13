Kastamonu’da mayıs ayında kar sürprizi! Kentte yüksek kesimler beyaza büründü!
Kastamonu’da mayıs ayında yağan kar ile yüksek kesimler beyaza büründü.
Kastamonu’da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Mayıs ayında yağan karı vatandaşlar cep telefonları ile görüntüledi. Akşam saatlerinde bastıran kar yağışı Ilgaz Dağı'nın yanı sıra Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz ve Oyrak geçitlerinde de etkili oldu.
Daday, Küre, İnebolu, İhsangazi ve Ağlı ilçelerinin yüksek kesimleri de kar yağışı ile beyaza bürünürken, kentin yüksek kesimlerinde kar ile birlikte sis etkili oluyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# kastamonu # kar yağışı