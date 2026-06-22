Kastamonu'da metruk binada erkek cesedi bulundu
Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kasaba Mahallesi'nde emniyet güçlerinin yürüttüğü denetimler esnasında terk edilmiş bir binada erkek cesedi bulundu.
Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri rutin çalışmalar kapsamında girdikleri metruk bir binanın içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyle karşılaştı. İhbar üzerine adrese hızla sağlık görevlileri yönlendirildi.
Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale ve incelemelerde şahsın yaşamını yitirdiği kesinleşti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, cansız bedenin 55 yaşlarındaki Mevlüt Kabuk'a ait olduğu tespit edildi.
Olay yerinde yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre, Kabuk'un yaklaşık beş gün önce hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, metruk bina ve ceset üzerinde detaylı bir araştırma yürüttü.
Gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından Mevlüt Kabuk'un cenazesi, olayın ardındaki nedenlerin netlik kazanması ve kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Emniyet birimleri yaşanan ölümle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.