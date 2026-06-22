Kastamonu'da metruk binada erkek cesedi bulundu

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kasaba Mahallesi'nde emniyet güçlerinin yürüttüğü denetimler esnasında terk edilmiş bir binada erkek cesedi bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Kastamonu'da metruk binada erkek cesedi bulundu - Resim: 1

Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri rutin çalışmalar kapsamında girdikleri metruk bir binanın içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyle karşılaştı. İhbar üzerine adrese hızla sağlık görevlileri yönlendirildi.

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Kastamonu'da metruk binada erkek cesedi bulundu - Resim: 2

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale ve incelemelerde şahsın yaşamını yitirdiği kesinleşti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, cansız bedenin 55 yaşlarındaki Mevlüt Kabuk'a ait olduğu tespit edildi.

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Kastamonu'da metruk binada erkek cesedi bulundu - Resim: 3

Olay yerinde yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre, Kabuk'un yaklaşık beş gün önce hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

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Kastamonu'da metruk binada erkek cesedi bulundu - Resim: 4

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, metruk bina ve ceset üzerinde detaylı bir araştırma yürüttü.

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Kastamonu'da metruk binada erkek cesedi bulundu - Resim: 5

Gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından Mevlüt Kabuk'un cenazesi, olayın ardındaki nedenlerin netlik kazanması ve kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Kastamonu'da metruk binada erkek cesedi bulundu - Resim: 6

Emniyet birimleri yaşanan ölümle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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kastamonu ceset bulundu