Kastamonu'da metruk binada erkek cesedi bulundu

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale ve incelemelerde şahsın yaşamını yitirdiği kesinleşti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, cansız bedenin 55 yaşlarındaki Mevlüt Kabuk'a ait olduğu tespit edildi.