Kastamonu'da okul servisi ile tır çarpıştı! Onlarca öğrenci yaralandı

Kastamonu'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Okul servisi minibüsü ile tırın çarpıştığı kazada 12'si öğrenci 13 kişi yaralandı. Kastamonu'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kastamonu'da okul servisi ile tır çarpıştı! Onlarca öğrenci yaralandı
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Kastamonu'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Kazıdağı mevkisindeki Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi kavşağı oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Kastamonu yönüne gelen Tuncay K. idaresindeki 81 ADU 127 plakalı tır ile Murat A'nın kullandığı 37 AAN 890 plakalı okul servisi minibüsü çarpıştı.

Kazada devrilen minibüsteki 12 ilkokul öğrencisi ile sürücü yaralandı.

Kastamonu'da okul servisi ile tır çarpıştı! Onlarca öğrenci yaralandı - Resim : 1

112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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