Kastamonu’da okullarda cep telefonu kullanımına yasak geldi

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş başkanlığında Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri ile Haftalık Planlama ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantısında konuşan Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, 2023-2024 eğitim-öğretim yılına yapılan hazırlık çalışmalarında okulların durumunu değerlendirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

- Eğitim-öğretim yılı başlında dağıtımı yapılacak olan kitapların durumunu görüştük. Yeni eğitim-öğretim yılının okullarda herhangi bir aksaklığa mahal vermeden başlaması konusunda aldığımız önlemlerimizi ve denetimlerimizi görüştük.

YENİ BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERE EĞİTİM VERİLDİ

26 ekibin katılacağı robot yarışmalarının desteklenmesini önemsediklerini belirten Gümüş, şu şekilde konuştu:

- Dijitalleşme çağında tüm ilçelerimizle birlikte ilimizi ve ülkemizi ileriye taşıyacak projelerde en etkili şekilde yer almak istiyoruz. İlimizden 26 ekibin katılım sağlayacağı robot yarışmalarının desteklenmesi ve dijital içerikli projelere en üst düzeyde katılım sağlanması gerekiyor. Bizlerde bunu sağlamak istiyoruz.

Kastamonu’ya yeni atanan öğretmenlere yönelik tanışma organizasyonu gerçekleştirilmesi ile yeni başlayan öğretmenlere 25 saatlik eğitim verilmesi konusu üzerinde durduklarını ifade eden Gümüş, şu ifadeleri kullandı:

- Öğrencilerin sadece akademik anlamda değil kültürel ve sportif etkinliklerin planlanması, öncelikle ilkokul kademesinden başlayarak öğrencilerimizin yaşadığı şehri tanıması için sosyal-kültürel aktivitelerin yapılması gerekiyor. Dijital bağımlılıkla mücadele konusunda okullarımızda cep telefonunun kullanımına müsaade edilmeyecek ve ödevlerin sosyal medya üzerinden yapılmaması gerekiyor. Öğrencilerimizin eğitim yuvalarına güvenle ulaşabilmelerini sağlamak adına yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan tüm taşıma iş ve işlemlerinin tamamlanmış olması gerekiyor. Bizlerde bu konuyu yakından takip ediyoruz. İnşallah bir aksaklık olmadan okullarımız açılacak. Müdürlük birimlerince de yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Gümüş, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtlayarak, önerilerini not alarak dinledi.