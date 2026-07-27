Kastamonu'da sel ve heyelan alarmı: 239 ihbar yapıldı, 12 kişi yurtlara yerleştirildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün "83" ve "85" numaralı meteorolojik uyarılarının ardından Kastamonu Valiliği koordinasyonunda tüm Türkiye Afet Müdahale Planı grupları teyakkuza geçirildi. Kuvvetli sağanağın ardından Cide başta olmak üzere Doğanyurt, İnebolu ve Şenpazar ilçelerinden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 239 ihbar yapıldı. Cide Belediyesi’ne ise 170’ten fazla ihbar ulaştı.

CİDE'DE EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI, 12 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Cide ilçesinde sabah saat 04.00 sıralarında meydana gelen taşkında ev, iş yeri ve depoları su bastı; bazı araçlar su birikintilerinin içinde kaldı. İlçede tedbir amacıyla elektrik kesintisi uygulanırken, Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bir kriz merkezi kuruldu.

Tedbir amaçlı evlerinden tahliye edilen 12 kişi, Turizm Otelcilik Uygulama Oteli ile Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Tahliye edilen vatandaşların beslenme ihtiyaçları otel ve Türk Kızılay tarafından karşılandı.

DOĞANYURT'TA 6 KÖY YOLU HEYELAN NEDENİYLE KAPANDI

Yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan ve toprak kaymaları sebebiyle Doğanyurt ilçesinde 6 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

YÜZLERCE PERSONEL VE İŞ MAKİNESİ SAHADA

Afet Müdahale Planı kapsamında kent genelinde 296 araç ve iş makinesi, 20 motopomp ile 445 personel görevlendirildi. Sahil kesimindeki riskli bölgelerde arama kurtarma ekipleri ile kurumlara ait araç ve iş makineleri konuşlandırıldı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı da yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgeye geçti. İlçe merkezinde ise yağışın ve su seviyesinin azaldığı bildirildi.