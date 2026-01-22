Kastamonu’da tarihi konak çıkan yangında küle döndü
Kastamonu’da tadilat halindeki üç katlı tarihi konakta çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yapıyı küle çevirdi. Yangında bitişikte bulunan iki evin çatısı da zarar gördü.
Kastamonu’da tadilat halindeki üç katlı tarihi konakta çıkan yangın, büyük hasara yol açtı. Yangın, merkeze bağlı Akmescit Mahallesi Yeni Sokak üzerinde bulunan tarihi konakta meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Tadilat aşamasında olduğu öğrenilen tarihi konakta başlayan alevler, bitişiğinde bulunan iki evin çatısına da sıçradı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonucunda üç katlı tarihi konak tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı iki evin çatısında ise büyük çapta hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.