Kastamonu’da tarım ilacı faciası: Ağaçtan kiraz yiyen koca öldü, eşinin durumu ağır

Olay, Tosya ilçesine bağlı Karabey köyünde 1 Temmuz Çarşamba günü meydana geldi. Ahmet Derin ve eşi Rahime Derin, ağaçtan kendi elleriyle topladıkları kirazları yedi. Tüketimin üzerinden çok geçmeden her iki isimde de aniden rahatsızlık belirtileri başladı. Durumu fark eden çiftin yakınları, vakit kaybetmeden 112 acil sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, durumu ağırlaşan karı kocayı ambulansla ilk olarak Tosya Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada acil servis birimlerince tıbbi müdahaleleri yapılan çift, durumlarının ciddiyetini koruması ve ileri tetkik ihtiyacı nedeniyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

HASTANEDE ACI HABER GELDİ

Kastamonu'daki hastanede hızla tedavi altına alınan Ahmet Derin, hekimlerin gerçekleştirdiği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşini kaybeden Rahime Derin ise hastanenin yoğun bakım ünitesine alındı. Rahime Derin'in bu ünitedeki hayatta kalma mücadelesi ve tedavisi devam ediyor.

Yaşanan can kaybı ve zehirlenme vakasının ardından başlatılan süreçte, zehirlenmenin kaynağına dair önemli tespitler yapıldı. Çiftin meyvelerini yediği söz konusu kiraz ağacının, olaydan yaklaşık 15 gün önce tarım ilacıyla ilaçlandığı belirlendi. Yetkililerin olayı soruşturma ve değerlendirme süreci devam ederken, ölümün ve ağır zehirlenmenin ardında bu zirai ilaçlamanın yattığı ihtimali ağırlık kazandı.