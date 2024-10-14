Kastamonu'da yangın paniği: Yaşlı çift son anda kurtarıldı

Kastamonu'da bir evin garajından çıkan yangın, iki katlı iki evde hasara yol açtı. Yangın sırasında evde bulunan yaşlı çifti, çevredekilerin yardımıyla  dışarı çıkarıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kastamonu'da yangın paniği: Yaşlı çift son anda kurtarıldı
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Olay, İsmailbey Mahallesi Şanoğlu Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kemal ve Gülizar Karaca çiftinin yaşadığı iki katlı evin garaj bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark edenler, Kemal ve Gülizar Karaca'yı zorluklarla dışarı çıkarabildi. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan kontrol adı altında alınıp söndürüldü.

Yangında, Kemal ve Gülizar Karaca'ya ait iki katlı ve tamamen kullanılamaz hale gelirken, Rıza ve Sebahat Telli'ye ait iki katlı evde ise hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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