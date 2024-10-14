Kastamonu'da yangın paniği: Yaşlı çift son anda kurtarıldı

Olay, İsmailbey Mahallesi Şanoğlu Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kemal ve Gülizar Karaca çiftinin yaşadığı iki katlı evin garaj bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark edenler, Kemal ve Gülizar Karaca'yı zorluklarla dışarı çıkarabildi. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan kontrol adı altında alınıp söndürüldü.

Yangında, Kemal ve Gülizar Karaca'ya ait iki katlı ve tamamen kullanılamaz hale gelirken, Rıza ve Sebahat Telli'ye ait iki katlı evde ise hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.