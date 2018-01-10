Soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 9 emniyet mensubu ile bir öğretmenin yargılanmasına devam edildi

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 9 emniyet mensubu ve bir öğretmenin yargılanmasına devam edildi.



Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan eski emniyet mensupları Doğan Maytar, Vedat Kargın, Yakup Baştemur, ihraç edilen eski öğretmen İlhami Eker ve tutuksuz yargılanan eski emniyet mensupları Ömer T, Mihriban M, Tarık K, Aysun F, Güven A, ile Ümit Ö. katıldı.



Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen sanıklar, suçlamaları reddederek, haklarında somut delil bulunmadığını öne sürdü.



Doğan M, savunmasında üzerine atılı suçları reddederek, tahliyesini talep etti.



Sanıkların avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti Doğan Maytar, Vedat Kargın'ın tahliyesine karar verdi, duruşmayı 7 Mart'a erteledi.