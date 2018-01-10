banner965
Ömer Turan'a Davutoğlu gözaltısı
Ömer Turan'a Davutoğlu gözaltısı
Hükümet Sözcüsü'nden 'erken seçim' açıklaması
Hükümet Sözcüsü'nden 'erken seçim' açıklaması
Tüm çalışanlarına bir maaş prim verecek
Tüm çalışanlarına bir maaş prim verecek
Uğur Mumcu'nun emaneti emin ellerde
Uğur Mumcu'nun emaneti emin ellerde

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

Soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 9 emniyet mensubu ile bir öğretmenin yargılanmasına devam edildi

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 9 emniyet mensubu ve bir öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan eski emniyet mensupları Doğan Maytar, Vedat Kargın, Yakup Baştemur, ihraç edilen eski öğretmen İlhami Eker ve tutuksuz yargılanan eski emniyet mensupları Ömer T, Mihriban M, Tarık K, Aysun F, Güven A, ile Ümit Ö. katıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen sanıklar, suçlamaları reddederek, haklarında somut delil bulunmadığını öne sürdü.

Doğan M, savunmasında üzerine atılı suçları reddederek, tahliyesini talep etti.

Sanıkların avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti Doğan Maytar, Vedat Kargın'ın tahliyesine karar verdi, duruşmayı 7 Mart'a erteledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kastamonu #fetö #duruşma
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Sonraki Haber
Milliler, şampiyonadaki ilk maçında Belçika'ya 8-3 yenildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.