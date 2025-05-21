Kastamonu’nun zengin mutfak kültürü tanıtıldı

Kastamonu Üniversitesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Rıfat Ilgaz Kültür Merkezinde "Gelenekten Geleceğe, Kastamonu'nun Mutfak Yolculuğu" konulu panel gerçekleştirildi. Panelde Kastamonu mutfağının 812 çeşit yemeği ve 34 coğrafi işaretli ürünü tanıtıldı.

Panel öncesinde konuşan Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün, "Anadolu'nun bu mutfak kültürünün en köklü ve en nadide örneklerinden biri de Kastamonu'muzda yaşamaktadır. Nitekim bu köklülük ve nadidelik, kökü antik çağlara dayanan siyez buğdayı ile Taşköprü sarımsağında açıkça görüldüğü gibi; çekme helva, banduma, tirit, kara çorba gibi daha isimlerini burada saymanın mümkün olmadığı sayısız nadide örnek de sunmaktadır. Kastamonu, Türk mutfağının en zengin temsilcilerinden biri olarak bu haftanın anlamını fazlasıyla taşıyan bir şehirdir" dedi.

TESCİLİ ALINMIŞ 34 ADET COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNÜMÜZ BULUNMAKTADIR

Kastamonu’da Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescili alınmış 34 adet coğrafi işaretli ürün bulunduğunu söyleyen Vali Yardımcısı Ergün, "Bunlardan 25 tanesi gastronomi alanındadır. Ayrıca güllaç, akide şekeri, taş kadayıf, köfteli Tatar çorbası, köle hamuru (malak hamuru), cabaaltı (kesük) pırsıtması, hasüde yemekleri için de coğrafi işaret başvurusu yapılması planlanmaktadır. Kültür ve turizmin en önemli öğelerinden olan mutfak kültürü ve yöresel lezzetler, günümüzde artık iyice öne çıkmıştır ve önemli derecede ekonomik katkı da sağlamaktadır. Pek çok alanda olduğu gibi mutfak kültürü ve yöresel lezzetler alanında da geniş bir potansiyele sahip olan Kastamonu'nun bu potansiyelini harekete geçirmemiz gerektiği aşikardır" diye konuştu.

Daha sonra Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Serkan Çalışkan, tarafından "Gelenekten Geleceğe, Kastamonu'nun Mutfak Yolculuğu" başlıklı panel verildi. Panelde Kastamonu'da gıda alanında hizmet veren sektör temsilcileri tarafından Kastamonu mutfağıyla ilgili sunumlar yapıldı.

Konuşmaların ardından Kastamonu’nun coğrafi işaretli ürünlerinin yer aldığı sergi açıldı.