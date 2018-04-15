Düzce'nin Hecinler bölgesindeki katı atık depolama tesisi, tepkilere neden oldu. Çöpler köylülerin evine yaklaşık 150 metre uzaklıkta. Çöp kokusundan bıkan ve köylüler, seslerini duyurmak için eylem yaptı. Köy halkını siyasi parti temsilcileri de yanlız bırakmadı.

Katı atık depolama tesisi yılan hikâyesine döndü. Duruma tepki gösteren köylüler, 2015 yılıdan beri mücadele veriyor.



Düzce Hecinler'de bölge hemen halkı yanıbaşlarındaki katı atık tesisini istemiyor. Nedeni ise kötü koku ve sağlık... Katı atık tesisi evlere yaklaşık 150-200 metre mesafede... Küçük Melen Çayı'na da çok yakın.



Bölgedeki kirlilik, Düzce ovasını sulayan, Büyük melen çayını da besleyen en büyük kol olan Küçük Melen Çayını da tehdit ediyor. Bu İstanbul'a verilecek suyun da kirlenmesi anlamına geliyor.



Köylüler açtıkları davayı kazandı, ÇED raporunu iptal ettirdi. Ancak iddiaya göre havza planında değişikliğe gidildi ve katı atık tesisi su havzasının dışında gösterildi.



İmza toplayan köylüler, valiliğin kapısını çaldı ama yine de çözüm bulamadı.



Seslerini duyurmak için 3 yıldır mücadele veren Hecinler sakinlerini, siyasi parti başkanları da yanlız bırakmadı.







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