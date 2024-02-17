Denizli'de, 5 ay önce trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirilen yaşlı adamın komşuları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Sopalarla önünü kestikleri adamı döverek öldüren, motosikleti ve cesedi sürükleyerek kaza süsü veren şüphelilerin sinsi planını, jandarmanın olay yerinde bulduğu odun parçaları bozdu.

Kaza süsü verilerek öldürülen adamın, katili ile 20 yıl önce çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğraftaki bebek, bugün yaşlı adamın katili olarak hapiste.