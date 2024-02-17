Katili ile 20 yıl önce çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı!

Denizli'de, 5 ay önce trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirilen yaşlı adamın komşuları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Hayatını kaybeden yaşlı adamın Katili ile 20 yıl önce çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı! İşte ayrıntılar...

Katili ile 20 yıl önce çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı!
Son Güncelleme:

Denizli'de, 5 ay önce trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirilen yaşlı adamın komşuları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Sopalarla önünü kestikleri adamı döverek öldüren, motosikleti ve cesedi sürükleyerek kaza süsü veren şüphelilerin sinsi planını, jandarmanın olay yerinde bulduğu odun parçaları bozdu.

Katili ile 20 yıl önce çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı! - Resim : 1

Kaza süsü verilerek öldürülen adamın, katili ile 20 yıl önce çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğraftaki bebek, bugün yaşlı adamın katili olarak hapiste.

Bakan'dan 'atama' açıklaması! Pazartesi günü...Bakan'dan 'atama' açıklaması! Pazartesi günü...Gündem
# denizli
Çok Okunanlar
Emekliler dikkat!
Emekliler dikkat!
İstanbul'da korkunç ölüm!
İstanbul'da korkunç ölüm!
İstanbul'da feci kaza!
İstanbul'da feci kaza!
Donald Trump'a 354,9 milyon dolar ceza!
Donald Trump'a 354,9 milyon dolar ceza!
Maden kazasıyla ilgili 6 zanlı tutuklandı
Maden kazasıyla ilgili 6 zanlı tutuklandı
Öne Çıkanlar Ukrayna Ordusu, Rusya'daki sivilleri hedef aldı!│Ana Haber - Gülşah Ekinci #canlı Ukrayna Ordusu, Rusya'daki sivilleri hedef aldı!│Ana Haber - Gülşah Ekinci #canlı Bu ilçeyi 150 yıldır aynı aile yönetiyor Bu ilçeyi 150 yıldır aynı aile yönetiyor