Katliam gibi kaza: Otobüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 15 yaralı
Afyonkarahisar'da bir yolcu otobüsünün kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
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Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kütahya'dan Antalya'ya giden 43 KP 338 plakalı yolcu otobüsü, Akören beldesi çıkışında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü önündeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, yol kenarındaki bariyerleri aşarak yan yola girdi ve orada durabildi.
İlk tespitlere göre kazada bir kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı