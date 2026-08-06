Katliam gibi kazada yeni gelişme! 3 kişinin can verdiği kazada İETT şoförü için mahkemeden karar çıktı!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, D-100 kara yolu Edirne istikameti Sefaköy mevkisinde yaşanan ölümlü kazaya ilişkin yürüttüğü soruşturmaya devam ediyor. Adli makamların talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan İETT otobüsünün şoförü A.Ç., emniyetteki resmi işlemlerinin bitmesinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi. Soruşturmayı yürüten savcılık makamınca ifadesi alınan zanlı, mevcut durumu değerlendirilerek sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğinde değerlendirilen dosya kapsamında şüpheli A.Ç. hakkındaki yargı kararı belli oldu. Hakimlik, otobüs şoförü hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" yükümlülüklerini kapsayan adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Kaza, dün sabah saatlerinde D-100 kara yolu Edirne istikametinde meydana geldi. Melih Utku Kızıltaş yönetimindeki 34 BLN 100 plakalı otomobil, Sefaköy mevkisinde sağ şeritte duran İETT otobüsüne arkadan şiddetli bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle büyük hasar alan otomobildeki sürücü Kızıltaş ile 35 yaşındaki Gökhan Gaş ve 28 yaşındaki Nazlı Cesur araç içerisinde sıkıştı.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu araçtan çıkarılan 3 kişi, ağır yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak sağlık ekiplerinin hastanede yaptığı tüm müdahalelere rağmen Kızıltaş, Gaş ve Cesur kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.