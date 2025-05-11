Katliam gibi kazanın raporu ortaya çıktı: Kamyonun geçmişi kabarık

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Ezine-Çanakkale kara yolunun Anıtyağ mevkisinde meydana geldi. Bayramiç’ten Çanakkale yönüne tomruk taşıyan 33 ANK 274 plakalı kamyon, sürücüsü Oktay Batır’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride devrildi. Kamyon kasasındaki tomruklar yola savruldu.

Bu sırada karşı şeritte ilerleyen 34 DCJ 400 plakalı otomobil ile İstanbul-İzmir seferini yapan ve içinde 22 yolcu ile 3 personel bulunan Truva Turizm’e ait 17 AHT 624 plakalı otobüs, tomruklara çarptıktan sonra kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan 24 yaralıdan 3’ü de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı 21 kişiden 15’i taburcu edilirken, 3’ünün yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Kazada yaşamını yitiren kamyon şoförü Oktay Batır (35), otobüs şoförü Mehmet Altınok (52), muavin Semih Atmaca (23) ile yolcular Samettin Kayatekin (64), Orhan Şale (52), Kamile Başkut (64), Fatma Bektaş (68) ve Aynur Kocabey’in (62) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketlerine gönderildi.

Oktay Batır Mersin’de, Samettin Kayatekin Balıkesir İvrindi’de, Kamile Başkut İstanbul Esenler’de, Aynur Kocabey ise Tekirdağ’da toprağa verildi. Mehmet Altınok’un Karabük Safranbolu’da, Semih Atmaca’nın Balıkesir Burhaniye’de, Orhan Şale’nin İstanbul Bayrampaşa’da, Fatma Bektaş’ın ise Tekirdağ’da defnedileceği bildirildi.

Hazırlanan ön inceleme raporunda kamyonun, kazadan önce Bayramiç Aladağ’daki Orman İşletme Şefliği’nden saat 09.30’da 22 bin 184 metreküp tomruk yüklediği belirtildi. Tonaj aşımı yapılmadığı ve brandanın takılı olduğu ifade edildi.

Ancak aynı kamyona son iki yılda birçok trafik ihlali nedeniyle ceza yazıldığı tespit edildi. 30 Mayıs 2024’te “kara yoluna dökülecek şekilde yük taşımak”, 16 Eylül 2024’te “muayenesiz araçla trafiğe çıkmak”, 9 Nisan 2025’te “ehliyetsiz şoförle muayenesiz araç kullanmak”, 13 Nisan 2025’te ise “muayenesiz ve brandasız araçla seyretmek” gerekçesiyle ceza uygulandığı ortaya çıktı.

Öte yandan kazaya karışan Truva Turizm’e ait otobüsün geçmişe dönük herhangi bir trafik cezası bulunmazken, otobüs şoförü Mehmet Altınok’a sadece 11 Ekim 2024 tarihinde “takograf dinlenme süresine uymamak” nedeniyle ceza yazıldığı bildirildi.