‘Katliam yapacağım’ tehdidi gündem olmuştu: Arkadaşını boynundan bıçaklayan ortaokul öğrencisi hakkında karar

İstanbul Beyoğlu’nda iki ortaokul öğrencisi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. “Katliam yapacağım” diyen E.D., sabah saatlerinde M.A.’yı sokakta pusuya düşürüp boynundan bıçakladı. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Hacıahmet Mahallesi’nde, iki ortaokul öğrencisi arasında çıkan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. Olay, 30 Ekim Perşembe günü saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı okulda okuyan M.A.ve E.D. arasında daha önce yaşanan tartışmanın ardından E.D., sabah saatlerinde bıçakla evden çıkarak M.A.’yı beklemeye başladı.

Bir süre sonra sokağa gelen M.A., E.D. tarafından boynundan bıçaklandı. Yaralı öğrenci, çevredeki vatandaşların yardımıyla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Boynuna 4 dikiş atılan M.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri kısa sürede saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. E.D. hakkında “kasten yaralama” suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili ifadelerde, E.D.’nin okulda diğer öğrencileri “Yarın sabah okulda katliam yapacağım” diyerek tehdit ettiği iddia edildi. Bu sözleri duyan M.A.’nın arkadaşını uyarması üzerine aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü.

Saldırgan E.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, saldırganın M.A.’yı beklediği anlar ve saldırı sonrası yaşanan panik anları yer aldı.

