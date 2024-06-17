Kavga ayırmaya çalışırken canından oldu

Antalya'da güvenlik görevlisi, bir çiftin kavgasını ayırmak isterken bıçaklanarak öldürüldü.

Kavga ayırmaya çalışırken canından oldu
Editör: Yağmur Biçen
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Antalya Büyükşehir Belediyesi tramvay durağında güvenlik görevlisi olarak çalışan Bekir Kılıç (48), dün gece mesaisi bittikten sonra Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı'nda yürümeye başladı.

Yolda Metin A. ve kız arkadaşı Papatya K'nin kavga ettiğini gören Kılıç, çifti ayırmaya çalıştı.

Bu sırada Metin A. yanındaki bıçakla Kılıç'ı yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi Kılıç'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan Kılıç'ın, 20 yıl önce Kurban Bayramı'nda ağabeyini trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# kavga # hayatını kaybetti
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