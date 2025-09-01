Kavga edenleri barıştırmak istemişti! Eski ziraat odası başkanı vurularak öldürüldü

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığından kaynaklanan kavga can aldı.

Edinilen bilgilere göre, eski ziraat odası başkanı Mehmet Hıdır Çakmak’ın (55) oğlu ile akrabası Salih Ç. (28) arasında süren tartışma, ilçenin kırsal Güvenir Mahallesi’nde yeniden gündeme geldi. Taraflar olayı aile büyüklerine aktardı.

Çakmak, gerginliği büyümeden sonlandırmak için karşı tarafın evine gitti. Ancak iddiaya göre Çakmak’ın geldiğini gören karşı taraf, silahla ateş açtı. Ağır yaralanan Çakmak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olaya karıştığı belirlenen Zekeriya Ç., Salih Ç. ve Mehmet Ç.’yi gözaltına aldı. Çakmak’ın kimin silahıyla vurulduğunun araştırıldığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.